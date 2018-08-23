Австралийцев наградили за спасение людей из кишащей крокодилами реки

Генерал-губернатор Австралии наградил за храбрость трех мужчин, которые бросились в кишащую крокодилами реку для спасения утопающих. Об этом сообщает News.com.au, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В октябре 2013 года Трой Гловер (Troy Glover), Филип Эбрам (Philip Abram) и Майкл Джеррам (Michael Jerram) путешествовали по Северной территории Австралии вместе с семьей и друзьями. Два плавучих дома, в которых находились около 12 человек, спускались по реке Мэри, считающейся пристанищем для одной из крупнейших популяций крокодилов в мире.

Сильный ветер перевернул одну из лодок, где находилась супруга Гловера и еще несколько человек. Хотя возле судна кружили рептилии, он не раздумывая прыгнул в воду. К нему присоединились Эбрам и Джеррам, рыбачившие рядом.

Гловер трижды нырял, прежде чем сумел вытащить жену. Совместными усилиями они спасли почти всех, кроме женщины по имени Тони Фордер (Toni Forder), которую унесло течением. Филип Эбрам поплыл за ней. "На мой взгляд, по-настоящему храбрым был Фил, - вспоминает Гловер. - Он прыгнул прямо в воду и поплыл к Тони, хотя до нее было уже метров сто и река там кишела очень крупными крокодилами". Друзья пришли ему на помощь и вытащили ее на лодку.

Генерал-губернатор Австралии Питер Косгроув вручил Филипу Эбраму и Майклу Джерраму медали за храбрость, которыми награждают граждан, рискующих жизнью, чтобы помочь другим. Трой Гловер получил брагодарность.

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