Беспилотник заснял нападение на афганских военных после обстрела Кабула - ВИДЕО

На видео попал обстрел афганских военных после того, как 21 августа несколько районов Кабула подверглись миномётной атаке. В результате удара пострадали шесть человек, двое террористов были ликвидированы. "Талибан" отрицает свою причастность к инциденту, передает Day.Az со ссылкой на russian.rt.com.

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