Беспилотник заснял нападение на афганских военных после обстрела Кабула - ВИДЕО

23 августа 2018 12:13

На видео попал обстрел афганских военных после того, как 21 августа несколько районов Кабула подверглись миномётной атаке. В результате удара пострадали шесть человек, двое террористов были ликвидированы. "Талибан" отрицает свою причастность к инциденту, передает Day.Az со ссылкой на russian.rt.com.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Беспилотник заснял нападение на афганских военных после обстрела Кабула

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az