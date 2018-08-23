Беспилотник заснял нападение на афганских военных после обстрела Кабула - ВИДЕО
23 августа 2018 12:13 259
На видео попал обстрел афганских военных после того, как 21 августа несколько районов Кабула подверглись миномётной атаке. В результате удара пострадали шесть человек, двое террористов были ликвидированы. "Талибан" отрицает свою причастность к инциденту, передает Day.Az со ссылкой на russian.rt.com.
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