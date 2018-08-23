Снегопад посреди лета наделал шума в Саудовской Аравии - ВИДЕО

В Саудовской Аравии погода в последнее время преподносит жителям сногсшибательные сюрпризы.

Пользователи соцсетей опубликовали видеоролики, на которых запечатлен снегопад в районе Абха, передает IslamNews. Покрытая снегом дорога выглядит поистине удивительно.

За последнюю неделю в королевстве разгулялась непогода - ливневые дожди, грозы, а теперь и снегопады разразились в разных уголках страны, передает Day.Az со ссылкой на islamnews.ru.

Стоит отметить, что в воскресенье с ливневыми дождями столкнулась и Мекка, где в тот момент находились миллионы паломников со всего мира.

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