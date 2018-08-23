Снегопад посреди лета наделал шума в Саудовской Аравии - ВИДЕО

23 августа 2018 12:42

В Саудовской Аравии погода в последнее время преподносит жителям сногсшибательные сюрпризы.

Пользователи соцсетей опубликовали видеоролики, на которых запечатлен снегопад в районе Абха, передает IslamNews. Покрытая снегом дорога выглядит поистине удивительно.

За последнюю неделю в королевстве разгулялась непогода - ливневые дожди, грозы, а теперь и снегопады разразились в разных уголках страны, передает Day.Az со ссылкой на islamnews.ru.

Стоит отметить, что в воскресенье с ливневыми дождями столкнулась и Мекка, где в тот момент находились миллионы паломников со всего мира.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
 

Нажмите на видео для просмотра:

Снегопад посреди лета наделал шума в Саудовской Аравии

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az