Снегопад посреди лета наделал шума в Саудовской Аравии - ВИДЕО
23 августа 2018 12:42 432
В Саудовской Аравии погода в последнее время преподносит жителям сногсшибательные сюрпризы.
Пользователи соцсетей опубликовали видеоролики, на которых запечатлен снегопад в районе Абха, передает IslamNews. Покрытая снегом дорога выглядит поистине удивительно.
За последнюю неделю в королевстве разгулялась непогода - ливневые дожди, грозы, а теперь и снегопады разразились в разных уголках страны, передает Day.Az со ссылкой на islamnews.ru.
Стоит отметить, что в воскресенье с ливневыми дождями столкнулась и Мекка, где в тот момент находились миллионы паломников со всего мира.
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