Спецоперация полиции в пригороде Парижа - ОБНОВЛЕНО

23 августа 2018 13:31

13:31

Полиция нейтрализовала мужчину, который напал на людей с ножом под Парижем в коммуне Трапп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Parisien, передает Day.Az.

Ранее французские СМИ сообщили о нападении под Парижем, в результате происшествия как минимум один человек погиб и двое получили тяжелые ранения.

По данным источника в полиции, мужчина 30 лет кричал "Аллах Акбар". Однако пока неясно, идет ли речь о теракте.

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12:59

Полиция проводит спецоперацию в коммуне Трапп Департамента Ивелин в пригороде французской столицы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Трапп. Ведется полицейская операция... Пожалуйста, избегайте района ее проведения и соблюдайте периметр безопасности", - говорится в аккаунте местной полиции в сети Twitter.

По информации СМИ, причиной спецоперации стал неизвестный, набросившийся с ножом на людей. Сообщается, что один человек погиб, ещё по меньшей мере двое получили ранения.

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