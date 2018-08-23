Спецоперация полиции в пригороде Парижа - ОБНОВЛЕНО
13:31
Полиция нейтрализовала мужчину, который напал на людей с ножом под Парижем в коммуне Трапп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Parisien, передает Day.Az.
Ранее французские СМИ сообщили о нападении под Парижем, в результате происшествия как минимум один человек погиб и двое получили тяжелые ранения.
По данным источника в полиции, мужчина 30 лет кричал "Аллах Акбар". Однако пока неясно, идет ли речь о теракте.
----------
12:59
Полиция проводит спецоперацию в коммуне Трапп Департамента Ивелин в пригороде французской столицы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Трапп. Ведется полицейская операция... Пожалуйста, избегайте района ее проведения и соблюдайте периметр безопасности", - говорится в аккаунте местной полиции в сети Twitter.
По информации СМИ, причиной спецоперации стал неизвестный, набросившийся с ножом на людей. Сообщается, что один человек погиб, ещё по меньшей мере двое получили ранения.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
22 Авг. 22:56 4 243
-
22 Авг. 23:34 3 674
-
22 Авг. 15:42 2 672
-
00:25 2 625
-
22 Авг. 18:00 2 010