Спецоперация полиции в пригороде Парижа - ОБНОВЛЕНО

13:31

Полиция нейтрализовала мужчину, который напал на людей с ножом под Парижем в коммуне Трапп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Parisien, передает Day.Az.

Ранее французские СМИ сообщили о нападении под Парижем, в результате происшествия как минимум один человек погиб и двое получили тяжелые ранения.

По данным источника в полиции, мужчина 30 лет кричал "Аллах Акбар". Однако пока неясно, идет ли речь о теракте.