Водитель снял, как малыш остался один за рулем движущегося скутера после ДТП - ВИДЕО
Жуткий момент попал в объектив видеорегистратора одного из участников движения в Бангалоре, Индия: ребёнок остался за рулём мотоцикла, с которого упали его мама и папа. Родителям оставалось лишь наблюдать, как байк уносит вдаль их маленького сына, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
Как сообщает Daily Mail, мотоцикл с ребёнком проехал около ста метров, прежде чем врезаться в ограждение. При этом малыш чудом избежал столкновения с грузовиком и другими автомобилями и упал в растущие у дороги кусты.
Несколько участников движения сразу же бросились на помощь ребёнку, который, к счастью, не пострадал. Его родители также отделались испугом и незначительными травмами. Отметим, что инцидентом уже заинтересовалась полиция Бангалора, которая увидела на кадрах целый ряд нарушений.
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