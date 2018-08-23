Водитель снял, как малыш остался один за рулем движущегося скутера после ДТП - ВИДЕО

Жуткий момент попал в объектив видеорегистратора одного из участников движения в Бангалоре, Индия: ребёнок остался за рулём мотоцикла, с которого упали его мама и папа. Родителям оставалось лишь наблюдать, как байк уносит вдаль их маленького сына, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Как сообщает Daily Mail, мотоцикл с ребёнком проехал около ста метров, прежде чем врезаться в ограждение. При этом малыш чудом избежал столкновения с грузовиком и другими автомобилями и упал в растущие у дороги кусты.

Несколько участников движения сразу же бросились на помощь ребёнку, который, к счастью, не пострадал. Его родители также отделались испугом и незначительными травмами. Отметим, что инцидентом уже заинтересовалась полиция Бангалора, которая увидела на кадрах целый ряд нарушений.

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