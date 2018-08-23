В Тбилиси ожидают визит Ангелы Меркель

В грузинской столице ожидают первого официального визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Грузию, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Грузия.

Самолет главы правительства Германии приземлится в Тбилисском международном аэропорту им. Шота Руставели примерно в 15:30 по местному времени. В аэропорту гостью встретят глава МИД Грузии Давид Залкалиани и посол Грузии в Германии Элгуджа Хокришвили.

"Именно благодаря поддержке немецкого государства и госпожи Меркель мы достигли безвизового режима с Шенгенской зоной, подписали Соглашение об Ассоциации, которое успешно выполняется. Поэтому этот визит еще раз доказывает, что наш народ и избранная им власть являются успешными на европейском пути", - сказала министр юстиции Грузии Тея Цулукиани в эфире Rustavi2.

Из Тбилисского аэропорта Меркель отправится на встречу с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе. Официальная церемония приветствия состоится во дворе здания администрации правительства.

После этого стороны удалятся на переговоры. По итогам переговоров Меркель и Бахтадзе сделают совместные заявления для прессы, после чего глава немецкого правительства отправится на встречу с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.

В первый день визита Меркель также возложит цветы к мемориалу героев, погибших за территориальную целостность страны.

На следующий день канцлер Германии проведет встречу с представителями грузинских оппозиционных партий. После запланирована встреча со студентами Тбилисского государственного университета им. Иване Джавахишвили, а также с представителями Миссии наблюдателей Европейского Союза (МНЕС).

Глава немецкого правительства со своим грузинским коллегой также встретится с участниками многонациональных военных учений "Достойный партнер 2018" (Noble Partner 2018).

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