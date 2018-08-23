В России собака отбила 11-летнюю хозяйку от похитителя
В городе Сясьстрой Ленинградской области собака бойцовской породы отогнала мужчину, напавшего на ее хозяев. Об этом сообщает портал "Невские новости"со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что во время прогулки с питбультерьером на ее одиннадцатилетнюю дочь напал неизвестный мужчина.
По словам заявительницы, злоумышленник схватил девочку за ноги и потащил в лес, избивая ее палкой. Увидев это, пес прогрыз намордник и набросился на нападавшего. Тот не смог совладать с животным, отпустил жертву и скрылся.
По подозрению в совершении попытки преступления полицейские ищут худощавого бородатого мужчину с татуировкой на щеке и в черной одежде.
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