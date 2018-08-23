В Австралии змеелов пять часов сражался со смертоносной рептилией

Австралийский змеелов пять часов сражался со смертельно опасной сетчатой коричневой змеей. Как сообщает издание The Courier-Mail, рептилия оказалась самой крупной в карьере змеелова, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалиста по отлову рептилий Эндрю Смедли (Andrew Smedley) вызвали во вторник 21 августа жители города Марбург, штат Квинсленд. Они пожаловались, что змея повадилась по утрам греться на камнях у них во дворе. Мужчина прибыл на место и попытался схватить пресмыкающееся, но то спряталось в каменную кладку.

Смедли попробовал выгнать змею с помощью садового шланга, но она никак не отреагировала на его попытки. Тогда змеелов сделал небольшой подкоп и достал пару камней, но так и не нашел рептилию. "Я уже собирался сдаться, но тут увидел движение в луже неподалеку. Сначала я решил, что это жаба, но это была змея", - признался он.

Австралиец подождал около часа, пока лужа подсохнет. Затем он схватил змею. В целом, он потратил на ее поимку пять часов.

По словам Смедли, змея достигала 1,8 метра и стала самой длинной за все пять лет его карьеры, а охота за ней - самой изнурительной. Он выпустил рептилию на расстоянии километра от места, где поймал, чтобы она не докучала жильцам дома, но могла охотиться в привычных местах.

Сетчатая коричневая змея считается одной из самых ядовитых змей в мире: отравление ее ядом вызывает головокружение, диарею, упадок сил или конвульсии, отказ почек, паралич и остановку сердца. 60 процентов смертей от укусов змей в Австралии приходится на этот вид.

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