В России перевернулся танк - ФОТО

В российском городе Курск перевернулся танк Т-34, который участвовал в военном параде. Это случилось при его погрузке на платформу, сообщили в штабе Западного военного округа РФ, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Отмечается, что во время инцидент водитель-механик боевой машины не пострадал.

"23 августа около 12:10 по Москве в городе Курск после завершения парада при погрузке на трал танк Т-34 съехал с платформы и перевернулся. Механик-водитель танка не пострадал. Ремонтное подразделение, прибывшее на место, оперативно погрузило танк на трал, после чего бронемашина была доставлена в пункт дислокации", - рассказали военные.

Очевидцы сообщали, что пока танк лежал на боку, из него на асфальт вытекало топливо. Некую лужу можно увидеть на фото.