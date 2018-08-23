В России перевернулся танк - ФОТО

23 августа 2018 16:23

В российском городе Курск перевернулся танк Т-34, который участвовал в военном параде. Это случилось при его погрузке на платформу, сообщили в штабе Западного военного округа РФ, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Отмечается, что во время инцидент водитель-механик боевой машины не пострадал.

"23 августа около 12:10 по Москве в городе Курск после завершения парада при погрузке на трал танк Т-34 съехал с платформы и перевернулся. Механик-водитель танка не пострадал. Ремонтное подразделение, прибывшее на место, оперативно погрузило танк на трал, после чего бронемашина была доставлена в пункт дислокации", - рассказали военные. 

Очевидцы сообщали, что пока танк лежал на боку, из него на асфальт вытекало топливо. Некую лужу можно увидеть на фото. 

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