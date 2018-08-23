Обладатель "Золотого мяча" никогда не пил чай или кофе

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн, обладатель "Золотого мяча" 2001 года, раскрыл некоторые, нетипичные для большинства людей, факты из личной жизни, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Я за свою жизнь не выпил ни одной чашки чая или кофе. Хотя смогу их приготовить кому-то другому, если понадобится.

Я ненавижу смотреть фильмы. Когда был ребенком посмотрел где-то 10 фильмов. Меня заставляли их смотреть. "Схватка", "Рокки", дважды смотрел "Парк Юрского периода", "Привидение" и фильм про бобслей. Как он там назывался? "Крутые виражи". Из всех этих назвал бы "Крутые виражи" лучшим", - цитирует Оуэна Mirror.

Майкл Оуэн за свою карьеру поиграл в "Ливерпуле", "Реале", "Ньюкасле", "МЮ" и "Сток Сити". С "Ливерпулем" выигрывал Кубок УЕФА, с "Манчестер Юнайтед" побеждал в английской Премьер-лиге.