В горах Северной Осетии пропала группа альпинистов

Спасатели ищут пропавших в горах Северной Осетии участников сборов федерации альпинизма Краснодарского края, которые перестали выходить на связь, сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"По имеющейся информации, три участника сборов федерации альпинизма Краснодарского края, которые в настоящее время проходят в альплагере "Комы-арт", совершали восхождение на гору Галдор (4238 метров над уровнем моря). В установленное время на связь они не вышли, сигналов бедствия не подавали", - говорится в сообщении.

В Северо-Осетинском поисково-спасательном отряде МЧС России альпинисты зарегистрированы не были, добавлено в сообщении. "Изначально поисковые работы были организованы руководителем сборов, но результатов они не дали, 21 августа была привлечена авиация МЧС России. Был произведен облет местности и визуальный осмотр возможных мест нахождения группы. Однако завершился он безрезультатно", - добавлено в сообщении.

Поиски альпинистов продолжаются, по словам спасателей, если позволят погодные условия, в работах вновь будет задействована авиация МЧС России, отметили в ГУ МЧС.