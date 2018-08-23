Трамп предрек обвал рынков в случае своего импичмента

Президент США Дональд Трамп заявил, что если демократы получат большинство в конгрессе по итогам промежуточных выборов в ноябре и проведут процедуру импичмента, рынки обвалятся. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Не знаю, как можно объявить импичмент тому, кто отлично справляется со своими задачами. Скажу вам вот что. Если меня когда-либо подвергнут импичменту, рынки обрушатся", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос ведущей о возможности импичмента по итогам промежуточных выборов.

Предстоящие промежуточные выборы в конгресс США, которые пройдут 6 ноября, имеют огромное значение для политического будущего страны. Они окажут влияние не только на процесс принятия законодательных решений, но и могут запустить процедуру импичмента нынешнего президента в случае перехода контроля к Демократической партии.