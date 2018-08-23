«Калашников» решил конкурировать с Tesla

23 августа 2018 16:47

Российский концерн "Калашников" начал разработку электрокара, который сможет конкурировать с мировыми лидерами в этой сфере, в том числе с Tesla. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на компанию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы разрабатываем собственную концепцию электросуперкара, в основе которой заложено несколько оригинальных систем, созданных концерном", - сообщили в концерне. 

Одним из преимуществ новой технологии называют систему модульного управления элементами питания. Она позволит достигать силы тока в 2000А, в перспективе - до 3000А.

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