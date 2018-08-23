На шведских хоккеистов чуть не напал кабан во время тренировки

Хоккеисты шведской команды "ХВ71" едва не пострадали от дикого кабана с выводком, который попытался напасть на них во время тренировки, сообщает "Советский спорт". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

По информации Aftonbladet, команда проводила тренировку в лесу, когда случилось это происшествие, и им пришлось убегать от разъяренного животного.

"У нас была тренировка по ориентированию, и мы разделились на команды. Потом кто-то закричал, что рядом бежит дикий кабан. Наш пульс тут же подскочил.

Мы услышали, что кабан перемещается вместе с детьми, о которых он должен заботиться. Все мы немного испугались и побежали. У каждого из нас в голове крутилась мысль: что происходит? Мы тут же выхватили ножи - на случай, если бы кабан вернулся", - заявил хоккеист Маркус Люнг.

Команда "ХВ71" выступает в высшем дивизионе чемпионата Швеции и пять раз выигрывала чемпионат.