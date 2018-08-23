Трамп рассказал о расходах на возведение стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти потратили на строительство стены на границе с Мексикой для решения проблем миграции 3,5 миллиарда долларов. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы строим стену, строительство уже началось, мы потратили 3,5 миллиарда долларов на нее, мы просим 5 миллиардов в бюджете этого года", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News. Президент признался, что хотел бы, чтобы строительство стены шло быстрее, но "очень тяжело иметь дело с демократами".

Строительство стены на границе с Мексикой для предотвращения незаконной иммиграции было одним из основных предвыборных обещаний Трампа. В конце июля он сообщил на встрече со своими сторонниками, что участки стены на границе с Мексикой уже строятся.