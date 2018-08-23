Химики выяснили, как сохранить жизнь зубу после удаления нерва

Ученые из США создали полимерный материал, сохраняющий пульпу и другие части зуба "живыми" после удаления нерва. Первые результаты их опытов были представлены на ежегодной конференции Американского химического общества, проходившей в Бостоне. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Вместо того, чтобы вырезать фактически все внутренние части зуба, стоматологи могут просто просверлить маленькое отверстие, убрать поврежденные части пульпы и залить наш гидрогель. Антибиотик уничтожит инфекцию, сохранит жизнь зубу и поможет ему восстановить себя", - рассказывает Вивек Кумар (Vivek Kumar) из Технологического института Нью-Джерси (США).

Зубы человека и других млекопитающих состоят из "мертвой" эмали и нескольких "живых" частей - дентина, пульпы и нервной ткани. При достаточно серьезных повреждениях первых двух слоев, стоматологам часто приходится удалять нерв и заполнять остаток зуба гуттаперчей и пломбирующим материалом.

Подобная операция, как принято говорить в обиходе, "убивает" зуб - все его ткани отмирают, кровоснабжение прекращается и иммунитет перестает защищать его внутренние полости. Если внутри них остались бактерии, проникшие туда во время развития кариеса, то тогда их размножению ничто не будет препятствовать, что приведет к дальнейшему разрушению зуба и массе неприятных осложнений. По этой причине стоматологи обычно удаляют не только нерв, но и всю пульпу и тщательно "зачищают" эмаль и дентин.

Кумар и его коллеги нашли альтернативу подобной стратегии "выжженной земли", создав особый гидрогель, который одновременно мешает микробам размножаться и заставляет поврежденные ткани зуба восстанавливать себя.

Он содержит в себе большое количество белков, похожих по структуре на гормоны, стимулирующие рост сосудов и зубной ткани внутри зародыша, а также молекулы антибиотиков и различные вещества, мешающие разложению остальной части гидрогеля.

Подтвердив его работу на культурах клеток зубной ткани крыс, ученые проверили, что произойдет, если ввести его в поврежденный моляр грызуна. Как оказалось, гидрогель не только защищал пульпу и нерв от смерти, но и заставлял дентин восстанавливать поврежденные минеральные части зуба.

Попутно выяснилось, что первая версия гидрогеля была нестабильной и разлагалась через несколько недель после ее введения в зуб, еще до того, как он успевал восстановиться. Ученые поменяли структуру белковых нитей и сделали их более стабильными.

Новая версия гидрогеля, по словам Кумара, сейчас проходит "полевые испытания" на собаках, которым недавно удаляли нервы. Если эти эксперименты закончатся удачно, ученые планируют начать клинические испытания на добровольцах.

В скором времени, как надеется ученый, их детище радикально поменяет отношение пациентов к удалению нервов и прочистке каналов.