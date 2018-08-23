Британское правительство опасается введения ЕС акцизов и таможенных пошлин после Brexit

Выход Великобритании из ЕС без соглашения об условиях Brexit повлечет за собой введение акцизов и таможенных пошлин со стороны Брюсселя. Такая оценка содержится в опубликованной в четверг британским правительством первой части пояснительных записок, раскрывающих детали правительственного плана по подготовке к сценарию Brexit без сделки.

В правительственных рекомендациях сказано, что британским компаниям следует "при необходимости разработать шаги для пересмотра коммерческих условий, чтобы отразить какие бы то ни было изменения в таможенных и акцизных процедурах и любых новых пошлинах", которые могут быть введены на основании нового формата отношений между Соединенным Королевством и ЕС.

"Компаниям следует рассмотреть вопрос о том, насколько целесообразно будет для них приобретать программное обеспечение и/или привлекать таможенного брокера, экспедитора или сотрудника по оказанию услуг в области логистики, чтобы оказать им помощь, когда они столкнутся с этими новыми требованиями", - говорится в правительственном документе.

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье во вторник на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Евросоюз должен быть готовым к сценарию, при котором Брюссель и Лондон не смогут достичь соглашения по выходу Великобритании из состава сообщества. Британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб в свою очередь выразил надежду, что сделку удастся заключить к октябрю, как запланировано сторонами. При этом он подчеркнул, что ряд важных вопросов Брюссель и Лондон еще не разрешили. Утром в четверг Рааб сообщил, что власти Соединенного Королевства и Европейского союза уже достигли договоренностей примерно по 80% вопросов, касающихся условий Brexit.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года (по британскому времени, в полночь с 29 на 30 марта по среднеевропейскому), после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.