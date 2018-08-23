В мире резко выросла частота землетрясений

Мир, похоже, вступил в период, когда сейсмическая обстановка становится все более неустойчивой и землетрясения происходят все чаще.

За последние 10 дней в мире произошло более 140 крупных землетрясений. Только в воскресенье их было более 50, пишет Майкл Снайдер в блоге The American Dream. И это были не слабые землетрясения. Геологическая служба США считает землетрясения магнитудой по меньшей мере 4,5 "значительными".



Сильнное землетрясение магнитудой 7,3 произошло у северного побережья Венесуэлы во вторник и нанесло ущерб зданиям в столице страны Каракасе, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Геологическую службу США.



Эпицентр землетрясения находился недалеко от города Карупано, района бедных рыбацких общин. Подземные толчки ощущались в соседней Колумбии и близлежащих островных государствах, таких как Тринидад и Тобаго и Сент-Люсия.

В воскресенье Геологическая служба США зафиксировала мощное землетрясение магнитудой 8,2 в Тихом океане вблизи островов Фиджи.

Всего за 48 часов, в воскресенье и понедельник, произошло 69 крупных землетрясений в "огненном кольце" - области по периметру Тихого океана, где находится большинство действующих вулканов и происходит подавляющее большинство землетрясений, сотрясающих нашу планету.

16 "значительных" толчков магнитудой 4,5 или более потрясли "огненное кольцо" в понедельник после 53 землетрясений в воскресенье, пишет Daily Mail.

Подземные толчки вызвали опасения, что разрушительное землетрясение магнитудой 8 или больше может произойти в районе Калифорнии, отмечает издание.

Ученые ранее предупреждали, что сейсмическая активность в "огненном кольце" может вызвать эффект домино, спровоцировав землетрясения и извержения вулканов в других частях региона.

Рост частоты и интенсивности землетрясений наблюдается по всей планете.

В ночь с 15 на 16 августа и утром 17 августа произошло несколько землетрясений в районе Молизе в Италии. Колебания также ощущались в области Марке недалеко от портового города Анкона.

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 4 км от юго-восточного города Монтечильфоне в области Молизе в ночь на 16 августа, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV).

Как сообщали "Вести.Экономика", ранее в августе на индонезийском острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,6 балла, которое унесло жизни почти 100 человек. Были повреждены несколько тысяч домов. Власти провели массовую эвакуацию.

Помимо необычайно частых землетрясений десятки вулканов в настоящее время извергаются по всему миру.