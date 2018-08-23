В Иране произошло землетрясение

23 августа 2018 18:29

На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,9, сообщает в четверг Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, землетрясение было зафиксировано в 10:52 (UTC). Эпицентр подземных толчков находился в 63 километрах к северу от города Киш. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

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