В Иране произошло землетрясение

На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,9, сообщает в четверг Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, землетрясение было зафиксировано в 10:52 (UTC). Эпицентр подземных толчков находился в 63 километрах к северу от города Киш. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.