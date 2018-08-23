Фотограф заснял стадо гну, среди которых спряталась одна зебра - ФОТО

23 августа 2018 18:52

Фотограф дикой природы из Люксембурга Инго Герлах два часа снимал огромное стадо антилоп гну в кенийском заповеднике Масаи-Мара, в момент съемки даже не подозревая, что в кадр попала зебра. Казалось бы, полоски должны делать ее легко различимой на фоне чего угодно, но зебре удалось "смешаться с толпой", в которой было не меньше тысячи гну. Сам фотограф заметил зебру на своих кадрах только по возвращении домой. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Моя Планета.

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