Генсек ООН предупредил о трансформации "ИГ" в подпольную сеть

Террористическая группировка "Исламское государство" трансформируется из территориального субъекта в подпольную сеть, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Об этом говорится в распространенном в четверг докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

"Несмотря на продолжающиеся усилия государств - членов по активизации мер по борьбе с терроризмом и предупреждению воинствующего экстремизма, ведущего к терроризму, многие проблемы сохраняются", - констатирует глава международной организации. В частности, по его словам, "эти проблемы обусловлены продолжающимся преобразованием ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства") из территориального субъекта в подпольную сеть, деятельностью региональных отделений и угрозой, исходящей от возвращающихся и перемещающихся иностранных боевиков-террористов".

Кроме того, эти проблемы объясняются "растущей изощренностью и технологической сложностью необходимых мер [по противодействию террористам], а также связанной с этим необходимостью экспертных знаний и дорогостоящих ресурсов". "В связи с этим сохранение способности системы ООН оценивать пробелы в осуществлении мер, выявлять передовую практику и оказывать необходимую техническую помощь государствам-членам по-прежнему имеет исключительно важное значение", - подчеркивается в докладе.

Гутерриш подтвердил, что борьба с терроризмом остается одним из его приоритетов, и выразил намерение "опираться на то, что было достигнуто в течение Недели борьбы с терроризмом", прошедшей в ООН в конце июня. "Многие из решений, предложенных в ходе обсуждения на этой неделе, позволят повысить эффективность помощи ООН государствам-членам в борьбе с угрозой, исходящей от ИГ", - считает генсек.

Среди таких мер он назвал "создание глобальной сети координаторов по вопросам борьбы с терроризмом, создание платформ для более эффективного предоставления помощи в области наращивания потенциала и обмена информацией в режиме реального времени и организацию тематических региональных мероприятий по пресечению и предотвращению терроризма и экстремизма".