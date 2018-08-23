Air France прекращает воздушное сообщение с Тегераном

23 августа 2018 19:40

Французская авиакомпания Air France с 18 сентября перестает осуществлять воздушное сообщение со столицей Ирана Тегераном, сообщил РИА Новости представитель компании, передает Day.Az.

"Мы прекращаем осуществлять полеты в Тегеран по экономическим соображениям", - сказал собеседник агентства.

Авиакомпания Air France была образована 7 октября 1933 года. Она базируется в международном аэропорту имени Шарля де Голля. В 2004 году Air France объединилась с голландской авиакомпанией KLM. Штаб-квартира объединенной фирмы находится в Париже.

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