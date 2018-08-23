Air France прекращает воздушное сообщение с Тегераном
23 августа 2018 19:40 203
Французская авиакомпания Air France с 18 сентября перестает осуществлять воздушное сообщение со столицей Ирана Тегераном, сообщил РИА Новости представитель компании, передает Day.Az.
"Мы прекращаем осуществлять полеты в Тегеран по экономическим соображениям", - сказал собеседник агентства.
Авиакомпания Air France была образована 7 октября 1933 года. Она базируется в международном аэропорту имени Шарля де Голля. В 2004 году Air France объединилась с голландской авиакомпанией KLM. Штаб-квартира объединенной фирмы находится в Париже.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!