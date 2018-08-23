Испания выдворяет более ста мигрантов, штурмовавших заборы на границе

Испания решила выдворить более ста мигрантов, которые проникли на ее территорию из Марокко в среду, подтвердили РИА Новости в Гражданской гвардии, передает Day.Az.

В среду около 300 выходцев из африканских стран предприняли попытку перелезть через семиметровые заборы, установленные на марокканско-испанской границе в Сеуте (испанский анклав на севере Африки), 116 удалось это сделать. При этом мигранты забрасывали полицию экскрементами, негашеной известью, использовали против стражей порядка аккумуляторную кислоту, пытались срезать колючую проволоку при помощи различных инструментов. Семь сотрудников правопорядка получили ожоги, ранены были пять мигрантов.

Национальная полиция Испании в четверг начала выдворение с испанской территории мигрантов - в соответствии с соглашением от 1992 года, по которому марокканские власти обязываются принимать мигрантов, проникших на испанскую территорию в случае официального запроса Мадрида. Все нарушители - за исключением несовершеннолетних - будут отправлены в соседнюю страну, сообщает издание Ceuta Actualidad. По данным местной газеты El Faro de Ceuta, мигрантов возвращают группами по 10-20 человек. Издание, опубликовавшее видео выдворения, называет эту операцию "исторической и беспрецедентной" и утверждает, что переговоры велись на высоком уровне.

Выходцы из Африки регулярно предпринимают попытки пересечь границу в Сеуте и Мелилье. 26 июля 800 мигрантов попытались пересечь границу через высокие заборы, более 600 из них это удалось, в столкновениях пострадали 15 сотрудников правоохранительных органов. Тогда мигранты также забрасывали представителей правоохранительных органов известью, камнями, палками, "коктейлями Молотова", фекалиями, спрей использовали в качестве огнеметов.

С начала года через анклавы Мелилья и Сеута в Испанию попали почти 4 тысячи нелегальных мигрантов.