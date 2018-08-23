В Греции 11 человек умерли от лихорадки Западного Нила

В Греции 11 человек скончались от лихорадки Западного Нила, сообщил в четверг Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний (KEELPNO), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Всего в этом году заразились вирусом 107 человек, в больницах сейчас находятся 19 человек, говорится в сообщении. На данный момент от лихорадки Западного Нила скончались 11 человек.

Вирус лихорадки Западного Нила впервые был выявлен в Греции в 2010 году. В 2010-2014 годах от лихорадки Западного Нила в Греции скончались почти 80 человек. В 2015 и 2016 годах не было зарегистрировано ни одного случая заболевания. В 2017 году сообщалось о 48 случаях заболевания и о пяти погибших от лихорадки Западного Нила.

Лихорадка Западного Нила переносится комарами, и KEELPNO предлагает использовать меры индивидуальной защиты от укусов комаров: москитные сетки в районах с большой численностью комаров, инсектициды, рубашки с длинным рукавом и брюки, не допускать стоячей воды на участках возле дома.

Вирус может привести приводит к осложнениям в центральной нервной системе, а именно энцефалиту, менингиту или параличу. Симптомами лихорадки Западного Нила являются лихорадочное состояние, головная боль, усталость, боль в мышцах, тошнота, рвота, иногда сыпь и увеличение лимфатических узлов. Если не обратиться вовремя за медицинской помощью, то возможен летальный исход.