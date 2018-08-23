Во Франции начали расследование в отношении министра культуры

Прокуратура Парижа начала предварительное расследование в отношении министра культуры Франции Франсуаз Ниссен, сообщает радиостанция Europe 1, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В ходе расследования предстоит выяснить, соответствуют ли работы по расширению штаб-квартиры издательского дома Act Sud в Париже, который ранее возглавляла Ниссен, градостроительному кодексу.

Расследование начато после публикации изданием Canard Enchaîné информации о том, что работы по расширению издательского дома в 1997 году были проведены без какого-либо разрешения.

Издательский дом Act Sud был основан Ниссен в 1978 году.