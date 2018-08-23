США потратили на стену с Мексикой $3,5 млрд

Американский президент Дональд Трамп заявил, что на строительство на границе с Мексикой уже потрачено $3,5 млрд. Об этом сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, строительство стены могло бы проходить быстрее, если бы удалось договорится с демократами.

Он также добавил, что стена с Мексикой необходима для решения проблем с нелегальной миграцией в США.

1 августа Трамп заявил, что на границе Мексики и Соединенных Штатов началось строительство стены.

По его словам, стена на границе государств обеспечит "грандиозную безопасность".