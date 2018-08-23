Саудовские пограничники предотвратили атаку хуситов на нефтяной хаб

Саудовские пограничники предотвратили атаку заминированного катера, принадлежащего йеменским мятежникам-хуситам, на объект нефтяной компании Saudi Aramco в саудовской провинции Джизан, об этом сообщает издание Sabq, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным СМИ, катер вышел из йеменского портового города Ходейда, контролируемого хуситами. Судно управлялось на расстоянии. При приближении к набережной в саудовской провинции Джизан, на которой располагается терминал Saudi Aramco, катер был расстрелян пограничниками и взорвался.

В то же время принадлежащий движению "Ансар Алла"(хуситы) телеканал "аль-Масира" сообщил об "успешной первой операции морских сил армии и народных комитетов во внутренних саудовских водах и уничтожении военной цели".

В Йемене с 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан. Попытки ООН урегулировать ситуацию не увенчались успехом.