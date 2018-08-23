Умер автор песни Sweet Home Alabama
23 августа 2018 22:36 198
Бывший гитарист рок-группы Lynyrd Skynyrd Эд Кинг скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщает Rolling Stone, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, гитарист умер в американском городе Нэшвилл.
Как отмечается, Кинг длительное время боролся с раком легких.
Эд Кинг родился в городе Глендейл в 1949 году. Он присоединился к группе Lynyrd Skynyrd в 70-х годах. Также гитарист стал одним из авторов культовой песни Sweet Home Alabama. Однако, в 1976 году Кинг покинул группу.
До Lynyrd Skynyrd музыкант играл в группе Strawberry Alarm Clock.
Кинг был включен в Зал славы рок-н-ролла в составе Lynyrd Skynyrd.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!