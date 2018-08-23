Отменен один из самых ожидаемых боев года в UFC

Бой российского бойца Забита Магомедшарипова с мексиканцем Яиром Родригесом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 228 отменен из-за травмы последнего, пишет ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Родригес травмирован. Забиту ищут соперника", - заявил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

Изначально в UFC пытались организовать бой Магомедшарипова и Родригеса весной. В мае мексиканец был уволен из организации за отказ от поединков с американцем Рикардо Ламасом и Магомедшариповым. Позднее UFC передумал увольнять мексиканца и принял решение возобновить с ним контракт. В июне был назначен бой в наилегчайшем весе между россиянином и мексиканцем, запланированный на 8 сентября.