В центре Москвы открыли огонь по полицейским - ОБНОВЛЕНО

22:49

Следователи возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после того, как неизвестный открыл стрельбу по полицейским в Москве, сообщила старший помощника руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"По версии следствия, вечером 23 августа мужчина, двигаясь по переулку Сивцев Вражек в городе Москве, беспричинно открыл стрельбу в сторону сотрудников полиции, проходивших мимо, находившихся при исполнении своих должностных обязанностей. В ответ на противоправные действия мужчины сотрудники полиции применили в соответствии с ФЗ "О полиции" табельное оружие", - сказала она.

Злоумышленник обезоружен и с ранением доставлен в медучреждение Москвы, сообщила Иванова.

"По факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ", - сказала представитель СК.

Пострадавшему полицейскому оказывается необходимая медицинская помощь, отметила Иванова.

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22:25

Неизвестный открыл огонь по двум полицейским дипломатических представительств в Москве, сообщили в Министерстве внутренних дел России, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что один из полицейских был ранен в результате стрельбы.

По словам сотрудников правоохранительных органов, открывший стрельбу был ранен ответным огнем.

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22:22

Неизвестный совершил нападение на сотрудника полиции недалеко от здания МИД РФ в центре Москвы.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах, передает Day.Az.

"Совершено нападение на сотрудника полиции в центре Москвы недалеко от здания МИД. По предварительной информации, полицейский ранен", - сказал собеседник.

По его словам, сейчас из-за происшествия перекрыта улица Сивцев Вражек.

На месте находятся сотрудники полиции, криминалисты.