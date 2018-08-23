В Мексике обстреляли перевозивший деньги конвой: трое полицейских ранены

Трое сотрудников полиции получили ранения при нападении неизвестных на перевозивший деньги конвой в штате Чьяпас на юге Мексики. Инцидент произошел в муниципалитете Синталапа, целью бандитов были 700 тысяч песо (порядка 37 тысяч долларов), предназначавшихся для социальных программ, сообщил телеканал Televisa, - пишет ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Наши товарищи попали в засаду, на борту автомобилей были сотрудники полиции штата и муниципалитета, к счастью, они отбили атаку, и разбойное нападение провалилось", - сказал секретарь совета общественной безопасности Синталапы Херардо Хиль Камачо.

В машине, где находились полицейские, насчитали более 50 пулевых отверстий.

Жизнь пострадавших стражей порядка находится вне опасности. Власти приступили к расследованию обстоятельств случившегося и поиску нападавших.