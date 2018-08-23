Установлена личность напавшего на полицейских в Москве

23 августа 2018 23:45

Установлена личность открывшего стрельбу по полицейским в центре Москвы, им оказался 31-летний уроженец Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, передает Day.Az.

"Это уроженец КБР 1987 года рождения", - сказал собеседник агентства.

Причины его нападения пока неизвестны.

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