ООН: "ИГ" становится подпольной сетью со слабым ядром

Численность боевиков террористической группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии составляет более 20 тысяч боевиков, организация трансформируется в подпольную сеть, говорится в очередном докладе об угрозе ИГ генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В докладе отмечается, что ИГ продолжает трансформироваться в подпольную глобальную сеть с "ослабленным, но живучим ядром в Ираке и Сирийской Арабской Республике и региональными филиалами на Ближнем Востоке, в Африке и Азии и что сложную проблему представляет возвращение и переселение иностранных боевиков-террористов и членов их семей".

Кроме того, по оценкам ООН, нынешняя численность боевиков в Ираке и САР составляет более 20 тысяч человек и распределена примерно поровну между двумя странами. В их число входят нескольких тысяч действующих иностранных боевиков-террористов, которые по-прежнему представляют собой значительную силу.

"Поток иностранных боевиков-террористов в ИГ в Ираке и САР в целом прекратился, серьезной проблемой остается их обратный отток, хотя он оказался более медленным, чем ожидалось", - отмечает генсек.