ООН: "ИГ" становится подпольной сетью со слабым ядром
Численность боевиков террористической группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии составляет более 20 тысяч боевиков, организация трансформируется в подпольную сеть, говорится в очередном докладе об угрозе ИГ генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В докладе отмечается, что ИГ продолжает трансформироваться в подпольную глобальную сеть с "ослабленным, но живучим ядром в Ираке и Сирийской Арабской Республике и региональными филиалами на Ближнем Востоке, в Африке и Азии и что сложную проблему представляет возвращение и переселение иностранных боевиков-террористов и членов их семей".
Кроме того, по оценкам ООН, нынешняя численность боевиков в Ираке и САР составляет более 20 тысяч человек и распределена примерно поровну между двумя странами. В их число входят нескольких тысяч действующих иностранных боевиков-террористов, которые по-прежнему представляют собой значительную силу.
"Поток иностранных боевиков-террористов в ИГ в Ираке и САР в целом прекратился, серьезной проблемой остается их обратный отток, хотя он оказался более медленным, чем ожидалось", - отмечает генсек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Установлена личность напавшего на полицейских в Москве
Команда Формулы-1 сменила несколько слов в названии и лишилась всех очков
В Мексике обстреляли перевозивший деньги конвой: трое полицейских ранены
Российский биатлонист спас жизнь человеку в аэропорту
ООН: "ИГ" становится подпольной сетью со слабым ядром
Установлена личность напавшего на полицейских в Москве
Российский биатлонист спас жизнь человеку в аэропорту
Лига Европы: "Карабах" сыграл с "Шериф" - ОБНОВЛЕНО
Английский футбольный клуб заключил соглашение с похоронным бюро
В центре Москвы открыли огонь по полицейским - ОБНОВЛЕНО
Отменен один из самых ожидаемых боев года в UFC
Умер автор песни Sweet Home Alabama
При ударе коалиции в Йемене погибли 26 мирных жителей
Саудовские пограничники предотвратили атаку хуситов на нефтяной хаб
Азербайджан делает ставку на ненефтяной экспорт в десятки стран мира
ДТП с туристическим автобусом в Турции: пострадали 20 человек
Армянский интернет насмехается над речью Пашиняна
Sumqayıtda avtomobil qəzası: Ölən və yaralanan var - VİDEO
Провокатор Габрелянов остался без холдинга
Sumqayıtda avtomobil yolu çökdü
Bir qrup gəncdən təqdirəlayiq addım
-
23 Авг. 13:04 3 990
-
23 Авг. 16:14 3 436
-
23 Авг. 09:45 3 287
-
23 Авг. 12:42 2 716
-
23 Авг. 11:20 2 544