Во Флоренции туристы устроили погром в магазине

Группу туристов из Испании задержала полиция после того, как они устроили погром в одном из магазинов, сообщает "Италия по-русски", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Гнев четырех испанцев был вызван тем, что владелец кожевенной лавки попросил их не устраивать импровизированный пикник на ступеньках перед его магазином. Согласно первой реконструкции фактов, проведенной также с помощью просмотра камер видеонаблюдения в этом районе, туристы отказались вставать со ступенек и продолжали есть свои бутерброды. В ответ продавец вылил воду на ступеньки, которая попала и на них.

В этот момент началась драка, в ходе которой испанские туристы также вошли в магазин и начали крушить мебель.

Полиция ведет расследование. Испанцы подали ответное заявление на флорентийского продавца.