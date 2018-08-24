В усадьбе прадеда Пушкина произошел пожар
24 августа 2018 00:16 166
В Ленинградской области произошел пожар в усадьбе Руново, которая принадлежала прадеду Александра Пушкина Абраму Петровичу Ганнибалу. Об этом сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным агентства, в результате пожара сгорела центральная часть усадьбы.
Как отмечается, здание не использовалось с 1994 года и находилось в аварийном состоянии.
При этом в МЧС сообщили о пожаре в заброшенном строении площадью 250 квадратных метров.
Однако, ведомство не располагает информацией о том, является ли данное строение усадьбой прадеда Пушкина.
Усадьба Руново относится к объектам культурного наследия федерального значения с 1974 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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