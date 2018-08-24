В усадьбе прадеда Пушкина произошел пожар

В Ленинградской области произошел пожар в усадьбе Руново, которая принадлежала прадеду Александра Пушкина Абраму Петровичу Ганнибалу. Об этом сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, в результате пожара сгорела центральная часть усадьбы.

Как отмечается, здание не использовалось с 1994 года и находилось в аварийном состоянии.

При этом в МЧС сообщили о пожаре в заброшенном строении площадью 250 квадратных метров.

Однако, ведомство не располагает информацией о том, является ли данное строение усадьбой прадеда Пушкина.

Усадьба Руново относится к объектам культурного наследия федерального значения с 1974 года.