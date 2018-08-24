Китайский певец случайно сделал рекламу Турции
Песня популярного исполнителя вдвое увеличила турпоток из Китая в Турцию, сообщает Hurriyet Daily News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Клип популярного исполнителя Сяо Чжана на песню "Я возьму тебя в путешествие" со словами о романтической Турции и кадрами полета на воздушных шарах в Каппадокии, стал незапланированной рекламой для этого направления. По данным агентства Anadolu, в первой половине 2018 года число китайских туристов, посетивших Турцию, превысило 190 тысяч человек, что на 91% выше, чем в прошлом году. При этом Каппадокия вошла в число самых популярных направлений.
Многие путешественники из Поднебесной признаются, что клип оказал на них большое влияние. "Мне захотелось увидеть Каппадокию с воздушного шара", - заявляют они.
Интересно, что в клипе показано много других стран, но, по всей видимости, самое большое впечатление произвели именно кадры с Турцией.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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