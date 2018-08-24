Google удалила около 50 связанных с Ираном аккаунтов
Американская компания Google выявила и удалила в своих социальных сетях около 50 аккаунтов, связанных с Ираном, которые использовались для совершения киберпреступлений, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мы выявили и закрыли ряд аккаунтов, связанных с организацией "Голос Исламской Республики Иран", которые скрывали свою связь с ней, в том числе при обмене англоязычным политическим контентом в США", - говорится в заявлении компании.
В общей сложности было удалено 39 каналов YouTube, общее число просмотров которых составляло 13 466, шесть блогов на Blogger и 13 аккаунтов в Google+.
В компании отметили, что удаленные аккаунты использовались для совершения киберпреступлений, в частности для "фишинга" и взлома.
Накануне две другие американские компании - Facebook и Twitter - также сообщили, что удалили 652 и 280 аккаунтов, связанных с Ираном.
"Голос Исламской Республики Иран" является государственной телерадиокомпанией Ирана, которая имеет монопольное право на теле- и радиовещание в стране. Она является одной из крупнейших медиаорганизаций в Азии, членом Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза, ассоциированным членом Европейского вещательного союза.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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