США пригрозили санкциями всему миру за покупку С-400

Официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила, что США не санкций против стран по всему миру за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, США выступают против возможной покупки партнерами и союзниками российских С-400.

Она также подчеркнула, что покупка данных ЗРК может спровоцировать "санкции по всему миру".

Науэрт добавила, что США обеспокоены возможным ускорением поставок С-400 в Турцию.

Ранее СМИ сообщили, что конгресс США заморозил поставки Турции F-35 из-за закупок C-400.

Как отмечалось, это решения было одобрено в обеих палатах конгресса США.