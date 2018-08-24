В Колумбии арестовали главу группировки "Картель наркоавтобусов"

Прокуратура Колумбии заявила об аресте предполагаемого главы преступной группировки "Картель наркоавтобусов", один из автобусов которой стал участником крупного ДТП в Эквадоре, повлекшего гибель 23 человек,сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Прокуратура арестовала в [муниципалитете] Флоренсия [департамента] Какета Хесуса Давида Сантофимио Селиса, предполагаемого лидера "Картеля наркоавтобусов". В настоящее время Сантофимио переводится в город Ибаге (центральный департамент Толима - прим. Ред.), где ему предъявят обвинения в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег", - соответствующая запись была опубликована на странице колумбийской прокуратуры в "Твиттере".

По данным властей, еще шестеро членов банды были задержаны в минувшие выходные.