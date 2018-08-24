Названы самые популярные футбольные клубы в мире

Компания JD Sports выяснила, какой футбольный клуб является самым популярным в мире, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследование проводилось на анализе поисковых запросов Google. Лидером по запросам в 97 странах мира стал мадридский "Реал". На втором месте располагается лондонский "Арсенал", имея в своем активе 17 стран. А замыкает тройку лидеров английский "Манчестер Юнайтед" (16 стран).

Также отмечается, что в топ-20 не вошел ни один из российских клубов.

Инфографика размещена в твиттер-аккаунте популярного испанского издания AS.