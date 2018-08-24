Названы самые популярные футбольные клубы в мире
24 августа 2018 07:25 192
Компания JD Sports выяснила, какой футбольный клуб является самым популярным в мире, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Исследование проводилось на анализе поисковых запросов Google. Лидером по запросам в 97 странах мира стал мадридский "Реал". На втором месте располагается лондонский "Арсенал", имея в своем активе 17 стран. А замыкает тройку лидеров английский "Манчестер Юнайтед" (16 стран).
Также отмечается, что в топ-20 не вошел ни один из российских клубов.
Инфографика размещена в твиттер-аккаунте популярного испанского издания AS.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
23 Авг. 16:14 4 719
-
23 Авг. 13:04 4 565
-
23 Авг. 09:45 3 670
-
23 Авг. 12:42 3 072
-
23 Авг. 11:20 2 831