Жителям Латвии предложили самостоятельно выживать в случае начала войны
Жители Латвии в случае начала кризиса или военного конфликта должно самостоятельно защищать самих себя, говорится в проекте доклада национального министерства обороны, опубликованном на сайте правительства страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В документе отмечается, что государство не в состоянии обеспечить безопасность всех граждан в случае начала конфликта, поэтому жители должны сами отвечать за себя и своих родных. И хотя правительство, по мнению авторов доклада, должно предложить некие "модели самоорганизации", основной задачей латвийских граждан останется умение организоваться самостоятельно.
При этом военное ведомство подчеркивает, что уровень угрозы в отношении Латвии на сегодняшний день такой, что "оборона государства только военными средствами больше невозможна", поэтому следует улучшать систему государственной защиты, которая основывается на готовности общества и государства преодолевать кризис, опираясь на "взаимное доверие и партнерство жителей".
Ранее министр обороны Раймонд Бергманис заявил, что Латвия, возможно, продолжит увеличивать расходы на обороны, которые уже составляют 2% от ВВП. При этом республика находится на третьем месте в ЕС по темпам сокращения населения, поэтому дальнейшее увеличение бюджета на оборону, по мнению экспертов, является нонсенсом.
Латвия стала членом ЕС и НАТО в 2004 году.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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