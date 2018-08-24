Убийце Джона Леннона в десятый раз отказали в досрочном освобождении

Комиссия по условно-досрочному освобождению в США в десятый раз отказала в освобождении убийце Джона Леннона Марку Дэвиду Чепмену, сообщает издание New York Daily News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Очередной отказ означает, что Чепмен проведет в тюрьме еще по меньшей мере два года. Ранее заключенный подавал аналогичное прошение в 2016 году.

По данным издания, комиссия решила отказать Чепмену, поскольку его освобождение "было бы несовместимо с благосостоянием и безопасностью общества и таким образом обесценило бы серьезный характер преступления, подрывая уважение к закону".

Вдова Леннона Йоко Оно отказалась комментировать это решение, но ее адвокат Джонас Хербсман сообщил изданию, что она отправила комиссии письмо, в котором попросила не выпускать Чепмена.

Восьмого декабря 1980 года преступник пять раз выстрелил в спину культовому музыканту, когда тот вместе с женой Йоко Оно возвращался из студии звукозаписи Hit Factory. Через 25 минут врачи констатировали смерть Леннона от потери крови. Чепмен не пытался сбежать с места преступления, полиция застала его там же за чтением "Над пропастью во ржи" Джерома Сэлинджера. До спланированного убийства он несколько раз пытался покончить с собой и лечился от депрессии. Кроме того, Чепмен признался, что замышлял покушения на Элизабет Тейлор и Жаклин Кеннеди Онассис.

Суд признал убийцу вменяемым и приговорил его к пожизненному заключению с правом подачи прошения об условно-досрочном освобождении через 20 лет.