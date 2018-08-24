Родственники рассказали о состоянии Михаэля Шумахера
24 августа 2018 08:02 189
Родственники семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера рассказали о состоянии легендарного гонщика, передает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Один из близких пилота отметил, что парализованный спортсмен способен плакать.
"Когда мы сажаем его в инвалидное кресло и показываем ему прекрасную панораму с видом на горы и озеро, он иногда плачет", - приводит слова неназванного родственника Шумахера Mirror.
Шумахер получил тяжелую травму головы в 2013 году, проведя пол года в коме. С тех пор информация о состоянии 49-летнего немца тщательно скрывается, а его близкие просят общественность не вторгаться в их личную жизнь.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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