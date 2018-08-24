Экс-игроки сборной Англии провели телеэфир в футболках враждующих клубов

24 августа 2018 08:06

Бывшие защитники сборной Англии по футболу Джейми Каррагер и Гари Невилл провели телеэфир в футболках "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" соответственно, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Экс-игрок "красных дьяволов" Невилл проспорил бывшему капитану клубу из Мерсисайда в своеобразной серии пенальти. За это он провел эфир в футболке "Ливерпуля", на котором хавбек команды Шедран Шакири, которого эксперт неоднократно критиковал, написал "моему главному фанату". Каррагер решил поддержать коллегу и находился в студии в футболке "МЮ".

Игровые майки будут отправлены на аукцион, а все вырученные средства отданы на благотворительность.

Видео с комичным моментом опубликовано в твиттер-аккаунте телеканала Sky Sports.

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