В Италии заставляют Роналду забыть о достижениях в «Реале»

В Турине появился баннер с обращением к новоиспеченному форварду "Ювентуса" Криштиану Роналду, передает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На площади Витторио Венето повесили огромное полотно с перечислением всех достижений португальца в составе мадридского "Реала". Текст заканчивается словами: "Теперь забудь обо всем и начинай заново".

Фотографии баннера размещены в твиттер-аккаунте @AroundTurin.

33-летний обладатель "Золотого мяча" перешел этим летом в стан "бьянконери" за €112 млн. Цвета "сливочных" Роналду защищал с 2009 года.