В Италии заставляют Роналду забыть о достижениях в «Реале»
24 августа 2018 08:32 390
В Турине появился баннер с обращением к новоиспеченному форварду "Ювентуса" Криштиану Роналду, передает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
На площади Витторио Венето повесили огромное полотно с перечислением всех достижений португальца в составе мадридского "Реала". Текст заканчивается словами: "Теперь забудь обо всем и начинай заново".
Фотографии баннера размещены в твиттер-аккаунте @AroundTurin.
33-летний обладатель "Золотого мяча" перешел этим летом в стан "бьянконери" за €112 млн. Цвета "сливочных" Роналду защищал с 2009 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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