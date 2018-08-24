Пожар на заводе Tesla

Пожар произошел на предприятии по производству электромобилей Tesla в калифорнийском городе Фримонт, сообщил глава компании Илон Маск. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я только что там был. Рядом с южным забором загорелся собранный для утилизации картон. Я чрезвычайно благодарен пожарным за оперативную реакцию!", - написал Маск в Twitter.

По словам предпринимателя, в результате пожара никто не пострадал. Фабрика также не понесла ущерба.