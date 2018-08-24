Google удалил почти 60 связанных с Ираном аккаунтов
Google обнаружил связь 58 аккаунтов со своих сайтов с иранской телерадиовещательной корпорацией ИРИБ. Корпорация удалила эти аккаунты, которые якобы имеют "причастность к политически мотивированному фишингу", передает Day.Az со ссылкой на НТВ.
"Мы выявили и закрыли несколько аккаунтов, связанных с организацией "Голос Исламской Республики Иран", которые скрывали свою связь с ней, в том числе при обмене англоязычным политическим контентом в США", - заявили в IT-корпорации.
В итоге, удалили 39 каналов в YouTube, на которых, в общей сложности, было порядка 13,5 тыс. просмотров. Кроме того, были удалены 6 аккаунтов на сайте Blogger и 13 - в Google+.
Ранее Facebook 652 страницы пользователей соцсети, проживающих в Иране и России "за согласованные недостоверные сведения". Кроме того, соцсеть удалила более 400 приложений, которые, якобы, передавали данные пользователей третьим лицам.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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