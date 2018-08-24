Взлетающий лайнер отправил школьника в десятиметровый полет - ВИДЕО

Школьник из Великобритании попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как его буквально сдуло потоком ветра от взлетающего пассажирского лайнера. Об этом сообщает The Mirror.

Инцидент произошел на греческом Скиатосе. Взлетно-посадочная полоса на острове примыкает очень близко к доступной для туристов зоне. В этой связи наблюдение за взлетающими и садящимися лайнерами стало популярным развлечением, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Мальчик пришел смотреть взлет со своим отцом. Он расположился слишком близко к посадочной полосе и в какой-то момент 12-летнего ребенка сдуло мощным потоком воздуха из турбины. Он пролетел больше десяти метров.

По счастливому стечению обстоятельств юный британец не погиб, так как упал на песок. Однако он был травмирован и сейчас находится в местной больнице. Несмотря на серьезные повреждения, по словам врачей, его жизни сейчас ничего не угрожает.

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