В Японии более 20 тысяч домов остались без электричества после удара тайфуна "Симарон". Накануне он принес в некоторые районы страны мощные ливни, которые привели к подтоплениям и оползням, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

В аэропортах пришлось отменить более 350 рейсов, движение паромов было приостановлено. По предварительным данным, четыре человека пропали без вести, одна пострадавшая, которую сбил с ног сильный ветер, попала в больницу. С острова Сикоку эвакуировали примерно 65 тысяч жителей.

По прогнозам, в ближайшие сутки на западе Японии выпадет до 800 миллиметров осадков, передает телеканал "Россия 24".

Премьер-министр Синдзо Абэ призывает всех к осторожности. Страна еще не оправилась после июльского тайфуна "Прапирун". Из-за него погибли более 200 человек.