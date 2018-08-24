В Турции перевернулся автобус с туристами

В турецкой провинции Мугла на юго-западе страны перевернулся автобус, перевозивший туристов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщают в пятницу местные СМИ.

Отмечается, что в результате ДТП пострадали 26 человек, гражданство которых не называется.

Все пострадавшие были доставлены в городскую больницу.

Согласно информации, их состояние на настоящее время оценивается как удовлетворительное.

О других деталях инцидента не сообщается.